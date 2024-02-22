Секретные опасности, которые скрывает постоянная доливка масла в двигатель. Один из рисков - закоксовка

Эксперты издания "АвтоВзгляд" предупреждают о рисках, связанных с постоянной доливкой моторного масла в автомобиль. Частая практика "доливки" может привести к серьёзным последствиям, таким как перелив масла, проникновение смазки через уплотнители и повреждение различных деталей, включая датчики и электронный блок управления.
Кроме того, новое масло, смешиваясь со старым, теряет свои эксплуатационные свойства, что негативно сказывается на работе двигателя. Расход масла, закоксовка и ухудшение компрессии — лишь несколько проблем, с которыми может столкнуться автомобиль из-за частой доливки масла.
Эксперты рекомендуют обращаться в сервисный центр для диагностики, если мотор начинает "есть" слишком много масла, вместо того чтобы игнорировать проблему и просто доливать смазку.
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