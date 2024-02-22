Как понять, что ваша машина на грани аварии?

Издание "Прайм" обсуждает вопрос о том, когда следует избавиться от старого автомобиля. Руководитель сети автосалонов Fresh Auto, Денис Мигаль, подчеркивает, что не существует четкого определения для этого вопроса и рекомендует руководствоваться здравым смыслом.
Если автомобиль исправен, не вызывает хлопот и ежедневно используется, но вы хотите приобрести новый, стоит отложить это решение. Однако, если автомобиль начинает демонстрировать серьезные проблемы, требующие частых и дорогостоящих ремонтов, то продажа становится разумным вариантом.
Машины старше 10 лет с большим пробегом могут потребовать значительных вложений, таких как капитальный ремонт двигателя или коробки передач. Поэтому важно вовремя избавиться от проблемных транспортных средств и рассмотреть варианты приобретения новой машины или подержанного автомобиля возрастом до 1-3 лет.
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