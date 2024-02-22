Жара — враг номер один для вашего авто. Узнайте, как избежать катастрофы на дороге

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Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"

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Эксперты интернет-портала "Автовзгляд" обращают внимание на неочевидную проблему, с которой сталкиваются автомобилисты в жаркую погоду — возможность перегрева электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

В высоких температурах полупроводники, используемые в ЭБУ, могут работать нестабильно, что приводит к сбоям и появлению ошибок, сигнализирующих о проблемах с двигателем. В таких случаях рекомендуется охлаждение ЭБУ, например, открыванием капота на некоторое время.

Однако, в некоторых автомобилях проблему можно решить только временным отключением ЭБУ от силовой установки. Эта проблема актуальна как для старых, так и для новых автомобилей.