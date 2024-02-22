Жара — враг номер один для вашего авто. Узнайте, как избежать катастрофы на дороге

Эксперты интернет-портала "Автовзгляд" обращают внимание на неочевидную проблему, с которой сталкиваются автомобилисты в жаркую погоду — возможность перегрева электронного блока управления двигателем (ЭБУ).
В высоких температурах полупроводники, используемые в ЭБУ, могут работать нестабильно, что приводит к сбоям и появлению ошибок, сигнализирующих о проблемах с двигателем. В таких случаях рекомендуется охлаждение ЭБУ, например, открыванием капота на некоторое время.
Однако, в некоторых автомобилях проблему можно решить только временным отключением ЭБУ от силовой установки. Эта проблема актуальна как для старых, так и для новых автомобилей.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.