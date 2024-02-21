Секрет безопасности на дороге: когда тормозная жидкость становится тихим убийцей?

Максим Кадаков, эксперт издания "За рулем", подчеркивает важность своевременной замены тормозной жидкости в автомобиле для обеспечения безопасности на дороге. Он отмечает, что до 30% автомобилей в России ездят с устаревшей тормозной жидкостью, что может привести к непредсказуемым отказам тормозов.
Замена жидкости рекомендуется проводить каждые два года, не зависимо от пробега, так как тормозная жидкость со временем теряет свои свойства из-за поглощения влаги из окружающей среды.
Это может привести к ухудшению эффективности торможения и другим проблемам. Специалист призывает владельцев автомобилей регулярно обновлять тормозную жидкость, чтобы избежать потенциальных аварий на дороге.
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