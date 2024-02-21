Почему просмотр видео за рулем может привести к трагедии на дороге

В современном мире привычка смотреть видео за рулем становится все более распространенной, затрагивая как водителей общественного транспорта, так и таксистов.
Эксперты отмечают, что содержание видеороликов, которые водители выбирают для просмотра, имеет огромное значение. Подобный контент, который может полностью захватить внимание и вызвать сильные эмоции, отвлекает водителей от ситуации на дороге, что значительно увеличивает риск дорожных происшествий. Об этом сообщает mkset.ru.
Несмотря на оправдания водителей о том, что они смотрят видео только в паузах или слушают его, это все равно повышает опасность на дороге.
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