Открываем секрет: простые шаги, чтобы ваша машина "ела" меньше и вы экономили больше

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Экспертные советы: как сократить расход топлива и сэкономить на заправках

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В интервью изданию "Прайм" эксперт Роман Алеев поделился эффективными способами снижения расхода топлива.

Экспертные советы: как сократить расход топлива и сэкономить на заправках
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Он подчеркнул важность регулярного технического обслуживания, правильного давления в шинах, замены масла и воздушных фильтров, а также минимизации массы автомобиля путем избавления от ненужных предметов в багажнике.

Главным советом эксперта является выбор качественного топлива и заправка на надежных АЗС.

Ранее сообщалось, зачем опытные водители бьют ногой по колесу перед началом дальней поездки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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