Открываем секрет: простые шаги, чтобы ваша машина "ела" меньше и вы экономили больше

В интервью изданию "Прайм" эксперт Роман Алеев поделился эффективными способами снижения расхода топлива.
Он подчеркнул важность регулярного технического обслуживания, правильного давления в шинах, замены масла и воздушных фильтров, а также минимизации массы автомобиля путем избавления от ненужных предметов в багажнике.
Главным советом эксперта является выбор качественного топлива и заправка на надежных АЗС.
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