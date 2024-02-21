Открываем секрет: простые шаги, чтобы ваша машина "ела" меньше и вы экономили больше

Экспертные советы: как сократить расход топлива и сэкономить на заправках

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В интервью изданию "Прайм" эксперт Роман Алеев поделился эффективными способами снижения расхода топлива.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Он подчеркнул важность регулярного технического обслуживания, правильного давления в шинах, замены масла и воздушных фильтров, а также минимизации массы автомобиля путем избавления от ненужных предметов в багажнике.

Главным советом эксперта является выбор качественного топлива и заправка на надежных АЗС.

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