Удивительные внедорожники, которые проедут миллион километров без ремонта

Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке

0:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг надежных больших рамных внедорожников на российском рынке с учетом статистики поломок за период с 2010 по 2020 годы.

Фото: Wikipedia by Blueck is licensed under CC BY-SA 4.0

В ТОП-5 вошли Nissan Patrol, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX и Toyota Sequoia.

Каждая модель отличается мощным двигателем и долговечностью, способностью преодолевать значительные пробеги без серьезных поломок, что делает их популярными среди потребителей.

Ранее сообщалось о семи проверенных способов снижения расхода топлива в дальних поездках на автомобиле.