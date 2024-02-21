Удивительные внедорожники, которые проедут миллион километров без ремонта

Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг надежных больших рамных внедорожников на российском рынке с учетом статистики поломок за период с 2010 по 2020 годы.
В ТОП-5 вошли Nissan Patrol, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX и Toyota Sequoia.
Каждая модель отличается мощным двигателем и долговечностью, способностью преодолевать значительные пробеги без серьезных поломок, что делает их популярными среди потребителей.
Ранее сообщалось о семи проверенных способов снижения расхода топлива в дальних поездках на автомобиле.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.