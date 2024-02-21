Удивительные внедорожники, которые проедут миллион километров без ремонта

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Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке

0:38
Авто

Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг надежных больших рамных внедорожников на российском рынке с учетом статистики поломок за период с 2010 по 2020 годы.

Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке
Фото: Wikipedia by Blueck is licensed under CC BY-SA 4.0

В ТОП-5 вошли Nissan Patrol, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX и Toyota Sequoia.

Каждая модель отличается мощным двигателем и долговечностью, способностью преодолевать значительные пробеги без серьезных поломок, что делает их популярными среди потребителей.

Ранее сообщалось о семи проверенных способов снижения расхода топлива в дальних поездках на автомобиле.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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