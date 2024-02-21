Секрет безопасных обгонов: как водители в Белоруссии избегают аварий на дороге

Белорусская водительская вежливость делает обгоны безопаснее: как это работает

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Издание iReactor рассмотрело негласное дорожное правило в Белоруссии, которое помогает сделать обгоны наиболее безопасными. В России, несмотря на улучшение условий на дорогах, статистика смертности по-прежнему остается высокой. Особенно рискованными ситуациями являются обгоны, которые зависят от маневров соседних автомобилей.

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По ПДД, водители должны убедиться в безопасности маневра и не мешать обгоняющему. В Белоруссии это правило уходит дальше: водители, увидев обгон, уступают дорогу, прижимаясь к обочине, чтобы создать безопасное расстояние для маневра. Это позволяет минимизировать риск лобовых столкновений и сделать обгоны быстрее и безопаснее.

В России такая вежливость применяется лишь частично, особенно среди водителей фур. В Белоруссии же это правило соблюдается 80-90% автомобилистов, что делает дорожные маневры более безопасными и ускоряет движение по трассам. Это связано с культурой уважения на дороге и большим количеством крупногабаритной техники.