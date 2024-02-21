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Хотите сэкономить на бензине? Пять проверенных способов снижения расхода топлива

Пять эффективных способов снижения расхода топлива на автомобиле

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Авто

Эксперт издания "За рулем" поделился пятью эффективными способами снижения расхода топлива на автомобиле:

Пять эффективных способов снижения расхода топлива на автомобиле
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние
  • Избавление от лишнего тюнинга: удаление металлических конструкций, увеличивающих сопротивление воздуха.
  • Регулярное техническое обслуживание: включая замену масла и фильтров двигателя, а также топливного фильтра.
  • Использование наката: при движении по ровной дороге или под уклон.
  • Контроль давления в шинах: соответствие рекомендациям производителя.
  • Соблюдение оптимальной скорости: 90 км/ч на трассе и 70 км/ч в городе, где это разрешено ПДД.

Следуя этим простым советам, можно значительно снизить расход топлива на автомобиле и сэкономить деньги на заправках.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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