Эксперт рассказал, как избежать проблем с вариаторной коробкой передач

Как распознать поломку вариаторной коробки передач: советы эксперта

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Эксперт Максим Кадаков поделился советами по распознаванию поломок в вариаторной коробке передач. Он отметил, что посторонние звуки, рывки и толчки во время движения могут свидетельствовать о неисправности.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Однако для точной диагностики требуется обращение к специалистам в автосервисе. Эксперт подчеркнул важность правильного ухода за коробкой, включая своевременную замену масла и фильтров.

Оптимальный интервал для замены трансмиссионной жидкости составляет 60 тысяч километров. Согласно практике, гидромеханический автомат дольше всего не приносит проблем автовладельцам.