Эксперт Максим Кадаков поделился советами по распознаванию поломок в вариаторной коробке передач. Он отметил, что посторонние звуки, рывки и толчки во время движения могут свидетельствовать о неисправности.
Однако для точной диагностики требуется обращение к специалистам в автосервисе. Эксперт подчеркнул важность правильного ухода за коробкой, включая своевременную замену масла и фильтров.
Оптимальный интервал для замены трансмиссионной жидкости составляет 60 тысяч километров. Согласно практике, гидромеханический автомат дольше всего не приносит проблем автовладельцам.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.