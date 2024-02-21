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Эксперт рассказал, как избежать проблем с вариаторной коробкой передач

Как распознать поломку вариаторной коробки передач: советы эксперта

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Эксперт Максим Кадаков поделился советами по распознаванию поломок в вариаторной коробке передач. Он отметил, что посторонние звуки, рывки и толчки во время движения могут свидетельствовать о неисправности.

Как распознать поломку вариаторной коробки передач: советы эксперта
Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Однако для точной диагностики требуется обращение к специалистам в автосервисе. Эксперт подчеркнул важность правильного ухода за коробкой, включая своевременную замену масла и фильтров.

Оптимальный интервал для замены трансмиссионной жидкости составляет 60 тысяч километров. Согласно практике, гидромеханический автомат дольше всего не приносит проблем автовладельцам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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