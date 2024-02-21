Эксперты рассказали, какие ошибки нельзя допускать при использовании автоматической коробки передач

Эксперты журнала "За рулем" выделили основные ошибки, которые совершают водители при использовании автоматической коробки передач. Они подчеркнули важность плавности движения без резких ускорений и торможений, а также не рекомендуют начинать движение "с двух педалей".
Важно также учитывать правила прогрева жидкости в коробке перед началом движения и следить за правильной буксировкой автомобиля при необходимости. Остановки также требуют внимания, и водителям рекомендуется избегать частого использования режима "нейтраль" и отдавать предпочтение режиму "P" при более длительных остановках.
При передвижении по горной местности важно выбирать оптимальный режим передач, чтобы снизить нагрузку на коробку передач и двигатель.
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