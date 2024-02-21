Эксперты рассказали, какие ошибки нельзя допускать при использовании автоматической коробки передач

Главные ошибки при использовании автоматической коробки передач: что нужно знать водителям

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Эксперты журнала "За рулем" выделили основные ошибки, которые совершают водители при использовании автоматической коробки передач. Они подчеркнули важность плавности движения без резких ускорений и торможений, а также не рекомендуют начинать движение "с двух педалей".

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Важно также учитывать правила прогрева жидкости в коробке перед началом движения и следить за правильной буксировкой автомобиля при необходимости. Остановки также требуют внимания, и водителям рекомендуется избегать частого использования режима "нейтраль" и отдавать предпочтение режиму "P" при более длительных остановках.

При передвижении по горной местности важно выбирать оптимальный режим передач, чтобы снизить нагрузку на коробку передач и двигатель.