Суперклей от трещины на лобовом стекле: простой и быстрый способ временно решить проблему

Что делать, если на стекле авто появилась трещина: лайфхак для водителей

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Найти водителя, который не столкнулся бы с проблемой появления трещины или скола на лобовом стекле, практически невозможно.

Причиной таких повреждений часто бывают камни, иногда трещины образуются из-за изменений температуры или других атмосферных условий. Однако, когда возникает необходимость, источник проблемы уже не имеет значения, важно оперативно решить эту проблему.

Игнорировать трещину нельзя, так как она со временем будет расширяться, ограничивая обзор водителю и увеличивая риск дорожно-транспортного происшествия. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещины, можно воспользоваться суперклеем.

Нанесите несколько капель клея на место повреждения и равномерно распределите их. После высыхания удалите лишний клей. Это поможет временно устранить или хотя бы существенно уменьшить размер трещины, удерживая две части стекла.

Однако стоит понимать, что эффективность суперклея временная, и рано или поздно потребуется замена стекла.