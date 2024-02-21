Стало известно, какая часть женщин предпочитает красные автомобили

Какие цвета автомобилей предпочитают российские водители: мужчины и женщины

0:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики из агентства "Автостат" провели исследование о предпочтениях в цвете автомобилей среди российских водителей.

Фото: openverse by alcides OTA is licensed under CC BY 2.0

Белый оказался самым популярным цветом среди обоих полов, хотя мнения по другим цветам расходятся.

Например, красный цвет, который мужчины редко выбирают, оказался весьма привлекательным для женщин. Каждая десятая автоледи выбирает автомобиль именно красного цвета.