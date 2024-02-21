Стало известно, какая часть женщин предпочитает красные автомобили

Аналитики из агентства "Автостат" провели исследование о предпочтениях в цвете автомобилей среди российских водителей.
Белый оказался самым популярным цветом среди обоих полов, хотя мнения по другим цветам расходятся.
Например, красный цвет, который мужчины редко выбирают, оказался весьма привлекательным для женщин. Каждая десятая автоледи выбирает автомобиль именно красного цвета.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.