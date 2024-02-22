5 распространенных ошибок водителей, которые могут привести к поломке автомобиля

У многих опытных водителей сохраняются неблагоприятные привычки за рулём, которые иногда могут привести к поломке важных частей автомобиля. Ошибки часто допускаются в холодное время года и при ожидании на светофоре. Так что следует избегать водителям?
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
Спешка на светофоре: Некоторые водители стремятся мгновенно покинуть перекрёсток, ускоряясь сразу же после появления зелёного сигнала. Однако попытка обогнать другие транспортные средства может негативно сказаться на сцеплении и повысить риск поломки.
Начало движения с холодным двигателем: Это распространённая ошибка зимой. Хотя современные автомобили не требуют длительного прогрева, многие водители пытаются ускориться немедленно после старта двигателя, особенно в морозные дни. Однако это может привести к преждевременной поломке двигателя из-за недостаточного смазывания.
Пустой бак: Бак должен быть всегда заполнен значительным объёмом топлива. Некоторые водители заправляются только по необходимости, когда загорается контрольная лампа. Это рискованно, так как постоянный недостаток топлива может повредить бензонасос и не приведёт к экономии, как могут думать некоторые.
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