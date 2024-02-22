Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку
Годеция украсит любой сад
ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией
Водителям в России объяснили, как долго можно ездить на автомобиле без номеров
Терапевт Захарова заявила, что киви поможет избавиться от бессонницы за четыре недели
Важное нововведение в ПДД: изменился алгоритм работы светофоров
Акроклинум: особенности растения и правила ухода
В ГИБДД рассказали, почему водители перестали вешать на бампер антистатики для заземления
Уролог Пульбере заявил, что алкоголь и курение снижают уровень тестостерона

Назван самый опасный тип привода автомобиля зимой

1:10
Авто

Зимой водители сталкиваются с рядом проблем на дорогах. Изменчивые погодные условия часто делают управление автомобилем намного более сложным. Часто автомобили застревают в снегу, а дороги становятся очень скользкими.

Назван самый опасный тип привода автомобиля зимой
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В таких ситуациях тип привода автомобиля играет важную роль. Самым опасным типом привода зимой считается полный привод. Хотя он помогает разогнаться быстро, маневрирование и торможение могут быть затруднительными.

Эксперт Егор Васильев отмечает, что там, где передний и задний привод могут застрять, полный привод может привести к опасному разгону с непредсказуемыми последствиями.

У машин с передним приводом есть свои преимущества. Они легче управляются на скользких дорогах, и риск потери контроля ниже по сравнению с полным приводом. Однако у них также есть недостатки: они могут начать скользить на поворотах из-за передних колёс. Задний привод также имеет свои недостатки, такие как сложность разгона и высокий риск заноса.

Однако в таких условиях водитель чаще будет ограничивать скорость, что снижает риск попадания в аварийные ситуации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке

Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.

Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Взрывная интервенция Зеленского: что сказал президент об обещанных "сюрпризах" в Черном море?
Взрывная интервенция Зеленского: что сказал президент об обещанных "сюрпризах" в Черном море?
Последние материалы
Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку
Годеция украсит любой сад
ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией
Водителям в России объяснили, как долго можно ездить на автомобиле без номеров
Терапевт Захарова заявила, что киви поможет избавиться от бессонницы за четыре недели
Важное нововведение в ПДД: изменился алгоритм работы светофоров
Акроклинум: особенности растения и правила ухода
В ГИБДД рассказали, почему водители перестали вешать на бампер антистатики для заземления
Уролог Пульбере заявил, что алкоголь и курение снижают уровень тестостерона
Армия России ликвидировала подполковника ВСУ Игоря Ярошенко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников