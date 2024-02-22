Водители каких авто являются самыми спокойными: результаты исследования

Исследователи из Великобритании проанализировали марки автомобилей, чьи владельцы обладают наибольшим спокойствием за рулем.
Более 2000 британских водителей прошли тест на психопатию.
Наибольшую степень спокойствия проявили владельцы следующих автомобилей:
Кроме того, выяснилось, что в среднем спокойнее остальных оказались водители, управляющие автомобилями с "традиционным" двигателем, а также те, чьи машины окрашены в белый или красный цвета.
Самые "агрессивные" водители:
Однако у некоторых владельцев автомобилей результаты теста на психопатические черты оказались выше среднего.
Средний балл, полученный водителями определенных марок автомобилей, был достаточно высоким.
Стоит отметить, что средний балл теста ни в одном случае не превысил 13. Нормальным считается показатель ниже 18.
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