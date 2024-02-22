Водители каких авто являются самыми спокойными: результаты исследования

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Исследователи из Великобритании проанализировали марки автомобилей, чьи владельцы обладают наибольшим спокойствием за рулем.

Более 2000 британских водителей прошли тест на психопатию.

Наибольшую степень спокойствия проявили владельцы следующих автомобилей:

Kia;

Nissan;

Peugeot;

Skoda;

Toyota;

Vauxhall.

Кроме того, выяснилось, что в среднем спокойнее остальных оказались водители, управляющие автомобилями с "традиционным" двигателем, а также те, чьи машины окрашены в белый или красный цвета.

Самые "агрессивные" водители:

Однако у некоторых владельцев автомобилей результаты теста на психопатические черты оказались выше среднего.

Средний балл, полученный водителями определенных марок автомобилей, был достаточно высоким.

На первом месте антирейтинга оказались владельцы автомобилей марки Audi. На втором месте оказались владельцы Fiat. Затем в антирейтинге упоминаются водители автомобилей Mazda и Honda.

Стоит отметить, что средний балл теста ни в одном случае не превысил 13. Нормальным считается показатель ниже 18.