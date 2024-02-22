10 проверенных автомобильных хитростей, гарантированно безопасных и эффективных

Этот сборник полезных, и, что более важно, проверенных автомобильных хитростей всегда может помочь в любой сложной ситуации. Более того, они никогда не причинят вреда никому.
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Для чего нужны отверстия в глушителе? Они предотвращают скопление конденсата, что часто приводит к сокращению срока службы устройства, и защищают от коррозии.
Как перекрасить старые диски, не снимая их, и не замарать резину? Просто перед покраской смажьте поверхность резины моющим средством, закройте ниппель, а затем нанесите краску. После этого тщательно смойте остатки средства вместе с краской.
Как исправить скрип дворников по стеклу? Просто поверните щетку или подтяните поводок. Главное, чтобы резиновый элемент контактировал со стеклом под прямым углом.
Как очистить загрязненные свечи? Сначала убедитесь в исправности мотора и качестве бензина. Затем замочите свечи в специальном растворе "Димексид" на некоторое время, после чего их можно будет снова использовать.
Чтобы не потерять мелкие детали во время ремонта, используйте подготовленную емкость, например, консервную банку с магнитом на дне и войлочной тканью сверху.
Как склеить материал без специального клея? Просто расплавьте пенопласт в ацетоне или бензине и нанесите на нужные участки. Результат будет виден уже через 5 минут.
Как устранить царапины на пластиковых элементах салона? Нагрейте их надежно с помощью зажигалки или строительного фена.
Как сменить колесо быстро и без лишних трудностей? Используйте шуруповёрт или дрель для ускорения работы с домкратом.
Как эффективно очистить салон автомобиля? Просто используйте хозяйственное мыло, которое быстро и эффективно удаляет грязь и пыль.
Как предотвратить запотевание стекол? Протрите их сначала сухим мылом, а затем чистой салфеткой.
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