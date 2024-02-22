Экспертные советы: оптимальные способы обеспечения работоспособности двигателя в мороз

Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно

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При запуске автомобильного двигателя в зимний период многие водители делают ошибку. Заморозок заставляет силовой агрегат транспортного средства, находящегося на месте, остывать, что ограничивает его функциональность. Однако, несмотря на общее мнение, воздействие низких температур на двигатель не так значительно.

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Следовательно, прогрев автомобиля перед началом движения является излишним. Эксперт Антон Шапарин подчеркнул, что полноценный прогрев двигателя происходит только во время движения. Он также опроверг стереотип о неработоспособности холодного моторного масла.

Однако, Шапарин отметил, что в условиях мороза важно проявлять осторожность при эксплуатации автомобиля. В первые минуты поездки не следует разгонять двигатель до высоких оборотов.

Желательно, чтобы мотор функционировал в более спокойном режиме, что позволит ему быстрее нагреться до необходимой температуры, сократит выбросы и сэкономит топливо.