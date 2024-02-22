Экспертные советы: оптимальные способы обеспечения работоспособности двигателя в мороз

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Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно

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Авто

При запуске автомобильного двигателя в зимний период многие водители делают ошибку. Заморозок заставляет силовой агрегат транспортного средства, находящегося на месте, остывать, что ограничивает его функциональность. Однако, несмотря на общее мнение, воздействие низких температур на двигатель не так значительно.

Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Следовательно, прогрев автомобиля перед началом движения является излишним. Эксперт Антон Шапарин подчеркнул, что полноценный прогрев двигателя происходит только во время движения. Он также опроверг стереотип о неработоспособности холодного моторного масла.

Однако, Шапарин отметил, что в условиях мороза важно проявлять осторожность при эксплуатации автомобиля. В первые минуты поездки не следует разгонять двигатель до высоких оборотов.

Желательно, чтобы мотор функционировал в более спокойном режиме, что позволит ему быстрее нагреться до необходимой температуры, сократит выбросы и сэкономит топливо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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