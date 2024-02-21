Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Лавров: На Западе вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов
Диетолог Разаренова перечислила полезные свойства шиповника
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров: Киев лишится поддержки Запада
Немецкий политик Грегор Гизи предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
ВС РФ подбили три немецких танка "Леопард" ВСУ под Донецком
Выбор тяпки: краткое руководство
L’Opinion: Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины
Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
Выбор правильной АЗС и другие стратегии: как сохранить двигатель вашего автомобиля чистым и эффективным

Как сберечь двигатель авто: названы три нюанса

1:15
Авто

Одной из частых проблем, связанных с двигателем, является образование нагара в камере сгорания, что приводит к уменьшению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Как сберечь двигатель авто: названы три нюанса
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Опытные водители знают, как предотвратить проблемы с двигателем и избежать дорогостоящего ремонта, придерживаясь нескольких правил и учитывая важные моменты.

Выбор АЗС с хорошей репутацией

Водителям следует заправляться только на проверенных АЗС, чтобы быть уверенными в качестве топлива, и избегать заливания непроверенного или долго хранившегося горючего, что может спровоцировать образование нагара.

Регулярное увеличение оборотов двигателя

Для полного сгорания топлива двигатель периодически должен достигать высоких оборотов, чтобы предотвратить появление лишних частиц на стенках камеры сгорания.

Рациональное использование автомобиля

Проблемы могут возникнуть, если владелец автомобиля слишком часто использует машину для кратких поездок. Рекомендуется предпочитать пешеходные прогулки или общественный транспорт для коротких расстояний и не использовать автомобиль для поездок длительностью менее 15 минут. Желательно ежедневно уделять автомобилю не менее двух часов времени, а в дни без дальних поездок воздерживаться от его использования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве

Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.

Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Сергей Лавров: На Западе вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов
Как сберечь двигатель авто: названы три нюанса
Диетолог Разаренова перечислила полезные свойства шиповника
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров: Киев лишится поддержки Запада
Немецкий политик Грегор Гизи предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
ВС РФ подбили три немецких танка "Леопард" ВСУ под Донецком
Выбор тяпки: краткое руководство
L’Opinion: Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины
Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников