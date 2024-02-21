Выбор правильной АЗС и другие стратегии: как сохранить двигатель вашего автомобиля чистым и эффективным

Как сберечь двигатель авто: названы три нюанса

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Одной из частых проблем, связанных с двигателем, является образование нагара в камере сгорания, что приводит к уменьшению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

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Опытные водители знают, как предотвратить проблемы с двигателем и избежать дорогостоящего ремонта, придерживаясь нескольких правил и учитывая важные моменты.

Выбор АЗС с хорошей репутацией

Водителям следует заправляться только на проверенных АЗС, чтобы быть уверенными в качестве топлива, и избегать заливания непроверенного или долго хранившегося горючего, что может спровоцировать образование нагара.

Регулярное увеличение оборотов двигателя

Для полного сгорания топлива двигатель периодически должен достигать высоких оборотов, чтобы предотвратить появление лишних частиц на стенках камеры сгорания.

Рациональное использование автомобиля

Проблемы могут возникнуть, если владелец автомобиля слишком часто использует машину для кратких поездок. Рекомендуется предпочитать пешеходные прогулки или общественный транспорт для коротких расстояний и не использовать автомобиль для поездок длительностью менее 15 минут. Желательно ежедневно уделять автомобилю не менее двух часов времени, а в дни без дальних поездок воздерживаться от его использования.