Почему опытные водители "пинают" колеса перед выездом: важность этого привычного действия

Зачем опытные водители бьют ногой по колесу перед началом дальней поездки

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие опытные водители привыкли "пинать" колеса перед тем, как начать движение, что может вызвать у начинающих водителей недоумение по поводу целесообразности этого действия. Для многих водителей это стало привычкой, и они сами не всегда осознают, зачем они это делают.

Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Однако этому действию есть объяснение. Некоторое время назад это был распространенный метод среди профессиональных водителей. При "пинании" колеса водители проверяли, насколько надежно оно закреплено.

Также они убеждались, что колесо не смещено относительно оси вращения, что является нежелательным.

В советские времена это действие считалось неотъемлемой частью процесса вождения для профессиональных водителей. С течением времени эта проверка стала автоматизированной процедурой и передавалась из поколения в поколение, порой даже на тех, кто не связан с автотранспортом.