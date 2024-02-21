Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач

Довольно часто современные автомобили оснащаются автоматической коробкой передач. Многие владельцы автомобилей предпочитают использовать "автомат", считая его более удобным для вождения, особенно в условиях городского движения.
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Однако, несмотря на широкое распространение автоматических коробок передач, мало кто из водителей знаком с простейшими правилами их эксплуатации.
Кажется, что все действия сводятся к нажатию на педаль газа для движения и на педаль тормоза для остановки. Однако, если автовладелец ограничивается только этими знаниями, его автомобиль может прослужить недостаточно долго по сравнению с его потенциалом.
При правильном использовании срок службы автоматической коробки передач может быть даже дольше, чем у механических коробок, без возникновения дополнительных проблем в процессе эксплуатации.
Что же нужно знать при использовании автоматической коробки передач? Какие действия владельцу автомобиля, оснащенного такой коробкой, следует избегать?
Необходимо понимать, что автоматическая коробка передач — сложный механизм. Перед началом движения необходимо прогреть не только двигатель, но и коробку передач. Для этого следует прижать тормоз и несколько раз переключить рычаг переключения передач от положения P до L, затем вернуть его обратно, останавливаясь на несколько секунд в каждом положении. Это поможет смазывающей жидкости равномерно распределиться и попасть в каждый фрикционный пакет.
В течение первых двух минут после старта движения стоит избегать резких маневров, что положительно сказывается как на двигателе, так и на коробке передач. После этого периода можно двигаться в обычном режиме, но не следует забывать, что резкие старты и ускорения не рекомендуются, за исключением случаев, когда это необходимо.
Не следует переключать коробку на режим D при движении задним ходом. Перед переключением режима следует полностью остановить автомобиль, установить необходимое положение рычага, удерживая ногу на педали тормоза, и дождаться переключения режима.
В случае буксировки автомобиля не следует просто давить на газ и раскачивать машину вперед-назад. Рекомендуется установить режим L, нажимать на тормозную педаль, чтобы машина начала двигаться, а затем плавно нажимать на педаль газа, чтобы снять автомобиль с места. При необходимости использования электроники для выезда на твердую дорогу следует обратиться к инструкции по эксплуатации.
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