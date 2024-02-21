Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач

Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом": четыре главные ошибки

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Довольно часто современные автомобили оснащаются автоматической коробкой передач. Многие владельцы автомобилей предпочитают использовать "автомат", считая его более удобным для вождения, особенно в условиях городского движения.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако, несмотря на широкое распространение автоматических коробок передач, мало кто из водителей знаком с простейшими правилами их эксплуатации.

Кажется, что все действия сводятся к нажатию на педаль газа для движения и на педаль тормоза для остановки. Однако, если автовладелец ограничивается только этими знаниями, его автомобиль может прослужить недостаточно долго по сравнению с его потенциалом.

При правильном использовании срок службы автоматической коробки передач может быть даже дольше, чем у механических коробок, без возникновения дополнительных проблем в процессе эксплуатации.

Что же нужно знать при использовании автоматической коробки передач? Какие действия владельцу автомобиля, оснащенного такой коробкой, следует избегать?