Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Danone продаёт свой бизнес в России
В Херсонской области действовала шпионская организация Великобритании
Fox News: в 2014-м Байден требовал заставить Россию "заплатить кровью" за Крым
В Нью-Йорке полиция обнаружила на путях метро человеческую ногу
Сырники в микроволновке: с её помощью приготовить любимое блюдо можно проще и быстрее
Стали известны причины задержания лидеров общества глухих
The Sun: министр обороны Великобритании чуть не погиб из-за осечки ракеты
Диетологи заявили, что кето-диета несет за собой неоспоримые минусы
Простые и эффективные рецепты сухого шампуня своими руками: красивая укладка без мытья волос
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач

Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом": четыре главные ошибки

2:28
Авто

Довольно часто современные автомобили оснащаются автоматической коробкой передач. Многие владельцы автомобилей предпочитают использовать "автомат", считая его более удобным для вождения, особенно в условиях городского движения.

Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом": четыре главные ошибки
Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако, несмотря на широкое распространение автоматических коробок передач, мало кто из водителей знаком с простейшими правилами их эксплуатации.

Кажется, что все действия сводятся к нажатию на педаль газа для движения и на педаль тормоза для остановки. Однако, если автовладелец ограничивается только этими знаниями, его автомобиль может прослужить недостаточно долго по сравнению с его потенциалом.

При правильном использовании срок службы автоматической коробки передач может быть даже дольше, чем у механических коробок, без возникновения дополнительных проблем в процессе эксплуатации.

Что же нужно знать при использовании автоматической коробки передач? Какие действия владельцу автомобиля, оснащенного такой коробкой, следует избегать?

  • Необходимо понимать, что автоматическая коробка передач — сложный механизм. Перед началом движения необходимо прогреть не только двигатель, но и коробку передач. Для этого следует прижать тормоз и несколько раз переключить рычаг переключения передач от положения P до L, затем вернуть его обратно, останавливаясь на несколько секунд в каждом положении. Это поможет смазывающей жидкости равномерно распределиться и попасть в каждый фрикционный пакет.
  • В течение первых двух минут после старта движения стоит избегать резких маневров, что положительно сказывается как на двигателе, так и на коробке передач. После этого периода можно двигаться в обычном режиме, но не следует забывать, что резкие старты и ускорения не рекомендуются, за исключением случаев, когда это необходимо.
  • Не следует переключать коробку на режим D при движении задним ходом. Перед переключением режима следует полностью остановить автомобиль, установить необходимое положение рычага, удерживая ногу на педали тормоза, и дождаться переключения режима.
  • В случае буксировки автомобиля не следует просто давить на газ и раскачивать машину вперед-назад. Рекомендуется установить режим L, нажимать на тормозную педаль, чтобы машина начала двигаться, а затем плавно нажимать на педаль газа, чтобы снять автомобиль с места. При необходимости использования электроники для выезда на твердую дорогу следует обратиться к инструкции по эксплуатации.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Последние материалы
В Индии нашли лягушку с грибом на боку
Медведчук: восстановить экономику Украины можно в сотрудничестве с Россией
Названы две самые опасные при авариях марки авто
"Пришлось вызвать на себя удар": Боец с позывным Тор рассказал про обманный маневр в Авдеевке
Сделайте красивой кожу с помощью молока: три простых рецепта для естественного ухода
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России
Упражнения с отягощением для новичков
СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист
Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников