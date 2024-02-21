Сэкономьте топливо на дальних поездках: секреты эффективной экономии

Как сэкономить топливо на загородной трассе: эффективный способ

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Рано или поздно у каждого водителя возникает необходимость совершить дальнюю поездку на автомобиле.

Фото: Jevpls is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В таких ситуациях естественным стремлением становится экономия топлива. Однако далеко не всегда удается достичь этой цели. Иногда на загородной трассе расход топлива может быть очень высоким.

Это связано с распространенными ошибками, которые совершают водители. Тем не менее, существует эффективный способ уменьшить потери бензина или дизеля.

Следование за грузовиком На загородной трассе обычно есть несколько полос движения. Для водителя легкового автомобиля, стремящегося сэкономить топливо, предпочтительно выбрать крайнюю правую полосу.

Чаще всего грузовики и автобусы двигаются именно по этой полосе, редко разгоняясь до больших скоростей. С точки зрения экономии топлива это очень удобно - следовать за такими транспортными средствами.

Одним из преимуществ является возникновение зоны пониженного давления: образуется так называемый "воздушный карман". Другими словами, отсутствует сопротивление воздушному потоку.

Конечно, водитель придет к месту назначения немного позже. Однако объем топлива, израсходованного будет значительно меньше.