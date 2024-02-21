5 распространенных ошибок после покупки автомобиля: как избежать дорогих ремонтов

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Названа главная ошибка водителей после покупки новой машины

1:02
Авто

После покупки нового автомобиля каждый водитель надеется, что его машина будет редко требовать ремонта. Однако, как правило, действительность оказывается менее радужной. Порой частые поломки заставляют владельца автомобиля обращаться за помощью в автосервисы. Одной из причин этого является неправильная эксплуатация автомобиля сразу после его приобретения.

Названа главная ошибка водителей после покупки новой машины
Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Одна из распространенных ошибок заключается в том, что многие водители используют только что купленный автомобиль для большого количества коротких поездок, что отрицательно сказывается на его состоянии. Желательно, чтобы первые поездки были более длительными и полноценными, что обеспечит хороший прогрев двигателя. После этого можно совершать и более короткие поездки.

Другая распространенная ошибка — совершение резких маневров на новом автомобиле. Важно помнить, что новое транспортное средство должно двигаться плавно. Резкие ускорения, повороты и торможения могут представлять серьезную опасность для двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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