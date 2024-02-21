5 распространенных ошибок после покупки автомобиля: как избежать дорогих ремонтов

Названа главная ошибка водителей после покупки новой машины

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После покупки нового автомобиля каждый водитель надеется, что его машина будет редко требовать ремонта. Однако, как правило, действительность оказывается менее радужной. Порой частые поломки заставляют владельца автомобиля обращаться за помощью в автосервисы. Одной из причин этого является неправильная эксплуатация автомобиля сразу после его приобретения.

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Одна из распространенных ошибок заключается в том, что многие водители используют только что купленный автомобиль для большого количества коротких поездок, что отрицательно сказывается на его состоянии. Желательно, чтобы первые поездки были более длительными и полноценными, что обеспечит хороший прогрев двигателя. После этого можно совершать и более короткие поездки.

Другая распространенная ошибка — совершение резких маневров на новом автомобиле. Важно помнить, что новое транспортное средство должно двигаться плавно. Резкие ускорения, повороты и торможения могут представлять серьезную опасность для двигателя.