Идеальный внешний вид: как предотвратить царапины и сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля

Как сохранить авто новым надолго: три секрета

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретая автомобиль в автосалоне, каждый водитель стремится сохранить его первозданным как можно дольше. На первый взгляд кажется, что время не щадит автомобиль, и избежать его морального и физического износа невозможно.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Также кажется, что предотвратить появление царапин на кузове практически нереально. Однако, при соблюдении хотя бы одного из трех советов, ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Использование защитной пленки

Первое, что следует сделать владельцу автомобиля, - это защитить лакокрасочное покрытие. Для этого необходимо приобрести специальную защитную пленку, которую можно использовать даже для защиты светотехники.

Покрытие керамикой

Еще одним эффективным способом является покрытие автомобиля керамикой. Благодаря такой "броне" ваш автомобиль будет защищен от грязи и пыли.

Обработка сидений

Также важно защитить сиденья. Опытные водители используют специальные средства, которые улучшают гидрофобные свойства материала. Это значительно упрощает процесс очистки сидений и продлевает их срок службы.