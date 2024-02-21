Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить авто новым надолго: три секрета
Владеющих английским языком соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще
Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту
Такер Карлсон высмеял тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального
Как выбрать грабли на дачный участок
Экс-президент США Трамп напомнил американцам, что Гитлера и Наполеона победила Россия
Как всё посадить, если участок маленький?
Анна Пересильд рассказала, что ее пугают навязчивые поклонники
Как снизить расход топлива: 5 методов для начинающих водителей

Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей

0:57
Авто

Многие начинающие водители сталкиваются с проблемой повышенного расхода топлива, недостаточно осведомленные о методах, способных сэкономить значительные объемы горючего.

Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Одним из эффективных приемов, который может помочь в этом вопросе, является торможение двигателем. При этом водитель удерживает ногу на педали газа, сохраняя передачу включенной.

Этот прием положительно сказывается на работе двигателя, особенно при высоких температурах окружающего воздуха, так как он существенно снижает нагрузку на двигатель.

Помимо этого, использование торможения двигателем помогает экономить топливо.

Однако следует помнить, что торможение двигателем желательно применять только на крутых спусках. Слишком частое использование этого приема, особенно на относительно ровных участках дороги, может привести к износу маховика и турбокомпрессора. В результате могут потребоваться серьезные затраты на ремонт автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
Последние материалы
Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей
Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту
Такер Карлсон высмеял тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального
Как выбрать грабли на дачный участок
Экс-президент США Трамп напомнил американцам, что Гитлера и Наполеона победила Россия
Как всё посадить, если участок маленький?
Анна Пересильд рассказала, что ее пугают навязчивые поклонники
Эндокринолог Киселева назвала основные признаки дефицита витаминов в организме
Названо лучшее время для покупки и продажи машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников