Как снизить расход топлива: 5 методов для начинающих водителей

Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие начинающие водители сталкиваются с проблемой повышенного расхода топлива, недостаточно осведомленные о методах, способных сэкономить значительные объемы горючего.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Одним из эффективных приемов, который может помочь в этом вопросе, является торможение двигателем. При этом водитель удерживает ногу на педали газа, сохраняя передачу включенной.

Этот прием положительно сказывается на работе двигателя, особенно при высоких температурах окружающего воздуха, так как он существенно снижает нагрузку на двигатель.

Помимо этого, использование торможения двигателем помогает экономить топливо.

Однако следует помнить, что торможение двигателем желательно применять только на крутых спусках. Слишком частое использование этого приема, особенно на относительно ровных участках дороги, может привести к износу маховика и турбокомпрессора. В результате могут потребоваться серьезные затраты на ремонт автомобиля.