Планируете обновить автомобиль?: успейте это сделать до следующего повышения цен

Названо лучшее время для покупки и продажи машины

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В настоящий неспокойный период для глобального автомобильного рынка многие водители задумываются о продаже своего старого автомобиля и покупке нового. Они внимательно следят за ценами, стараясь поймать момент наиболее выгодной сделки.

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Тем не менее, стоимость автомобилей продолжает расти, и возможно, к концу текущего года мы столкнемся с новым увеличением цен на авторынке.

Именно поэтому сейчас — наилучший момент для покупки нового автомобиля. Также желательно не затягивать процесс продажи старого транспортного средства. Это связано с тем, что интервал между продажей старого автомобиля и приобретением нового должен быть минимальным. Как пояснил российский эксперт Павел Червяков в интервью агентству "Прайм", если продать автомобиль сейчас и купить новый только через несколько месяцев, есть вероятность, что стоимость автомобиля увеличится, и владелец потеряет потенциальную выгоду.

Даже небольшая задержка может привести к увеличению цен на новые автомобили. Следовательно, рассчитывать на скидки не стоит. В текущем году дилеры вряд ли предложат выгодные условия.

В итоге, эксперт рекомендует, что если у вас есть желание обновить свой автомобиль, лучше сделать это уже сейчас.