Как определить, когда пора продать свой автомобиль: 3 ключевых признака

Три признака, указывающие на необходимость продажи автомобиля

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Найти водителя, который использовал бы одну и ту же машину на протяжении нескольких десятилетий, представляется сложной задачей.

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Большинство водителей время от времени меняют свои автомобили. Иногда владельцу становится сложно принять решение о продаже своего автомобиля. Эксперты выявили несколько признаков, указывающих на необходимость продажи автомобиля на вторичном рынке.

Проблемы с эксплуатацией

Если владельцу постоянно приходится проводить ремонт автомобиля и часто прибегать к использованию не только инструментов, но и временных исправлений, таких как изолента, это является признаком того, что стоит продать машину. Плохое управление автомобилем также может свидетельствовать о необходимости избавиться от него.

Значительный пробег

Большое количество километров, пройденных автомобилем, может быть признаком того, что его пора продавать.

Показатель пробега в 100 тысяч километров может считаться критическим, так как именно на этом этапе часто возникают проблемы с двигателем и коробкой передач.

Машина морально устарела

Для современных водителей важно наличие в автомобиле различных технологических новинок и систем безопасности.

Если автомобиль не обладает необходимыми техническими возможностями или не соответствует современным стандартам безопасности, то его желательно продать.