Как определить, когда пора продать свой автомобиль: 3 ключевых признака

Найти водителя, который использовал бы одну и ту же машину на протяжении нескольких десятилетий, представляется сложной задачей.
Большинство водителей время от времени меняют свои автомобили. Иногда владельцу становится сложно принять решение о продаже своего автомобиля. Эксперты выявили несколько признаков, указывающих на необходимость продажи автомобиля на вторичном рынке.
Проблемы с эксплуатацией
Если владельцу постоянно приходится проводить ремонт автомобиля и часто прибегать к использованию не только инструментов, но и временных исправлений, таких как изолента, это является признаком того, что стоит продать машину. Плохое управление автомобилем также может свидетельствовать о необходимости избавиться от него.
Значительный пробег
Большое количество километров, пройденных автомобилем, может быть признаком того, что его пора продавать.
Показатель пробега в 100 тысяч километров может считаться критическим, так как именно на этом этапе часто возникают проблемы с двигателем и коробкой передач.
Машина морально устарела
Для современных водителей важно наличие в автомобиле различных технологических новинок и систем безопасности.
Если автомобиль не обладает необходимыми техническими возможностями или не соответствует современным стандартам безопасности, то его желательно продать.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.