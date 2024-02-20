Ваша машина будет служить верой и правдой долгие годы, если делать эти три вещи

Как продлить срок службы автомобиля: названы три простых способа

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Срок службы автотранспорта ограничен, и различные важные детали могут выйти из строя. Обычно первым отказывается силовой агрегат. Тем не менее, возможно продлить срок эксплуатации автомобиля, даже если его возраст уже достаточно велик. Специалисты делятся советами, как достичь этой цели.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.