Срок службы автотранспорта ограничен, и различные важные детали могут выйти из строя. Обычно первым отказывается силовой агрегат. Тем не менее, возможно продлить срок эксплуатации автомобиля, даже если его возраст уже достаточно велик. Специалисты делятся советами, как достичь этой цели.
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
Планирование маршрута: водителю следует заранее определить, по какому покрытию будет двигаться автомобиль. Планирование маршрута должно стать ежедневной практикой, стараясь минимизировать время проведенное на плохих дорогах.
Периодическое использование кондиционера: частое использование кондиционера в автомобиле действительно может увеличить расход топлива, но редкое включение также не рекомендуется. Это может привести к выходу системы охлаждения из строя и, как следствие, к утечке жидкости, что приведет к более крупным потерям топлива.
Не переключаться на пониженную передачу для замедления: вместо использования тормозов следует использовать двигатель для замедления. Переключение на пониженную передачу может негативно сказаться на трансмиссии, что в конечном итоге потребует ее замены.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ