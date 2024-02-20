Ваша машина будет служить верой и правдой долгие годы, если делать эти три вещи

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Как продлить срок службы автомобиля: названы три простых способа

1:08
Авто

Срок службы автотранспорта ограничен, и различные важные детали могут выйти из строя. Обычно первым отказывается силовой агрегат. Тем не менее, возможно продлить срок эксплуатации автомобиля, даже если его возраст уже достаточно велик. Специалисты делятся советами, как достичь этой цели.

Как продлить срок службы автомобиля: названы три простых способа
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
  • Планирование маршрута: водителю следует заранее определить, по какому покрытию будет двигаться автомобиль. Планирование маршрута должно стать ежедневной практикой, стараясь минимизировать время проведенное на плохих дорогах.
  • Периодическое использование кондиционера: частое использование кондиционера в автомобиле действительно может увеличить расход топлива, но редкое включение также не рекомендуется. Это может привести к выходу системы охлаждения из строя и, как следствие, к утечке жидкости, что приведет к более крупным потерям топлива.
  • Не переключаться на пониженную передачу для замедления: вместо использования тормозов следует использовать двигатель для замедления. Переключение на пониженную передачу может негативно сказаться на трансмиссии, что в конечном итоге потребует ее замены.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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