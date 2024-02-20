Шумит ваш автомобиль? Экспертные советы по улучшению шумоизоляции, которые вы должны знать

Слабая шумоизоляция является распространенной проблемой в бюджетных и средних автомобилях на российском рынке.
Эксперты рекомендуют улучшить шумоизоляцию, начиная с установки подкрылок для колесных арок, что существенно снизит шум от дороги.
Важно проводить шумоизоляцию на проверенных станциях технического обслуживания с хорошей репутацией или в официальных сервисных центрах, где качество работ гарантировано.
Ранее сообщалось о пяти главных ошибок владельцев турбированных автомобилей, приводящих к поломке двигателя.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.