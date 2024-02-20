Шумит ваш автомобиль? Экспертные советы по улучшению шумоизоляции, которые вы должны знать

Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях

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Слабая шумоизоляция является распространенной проблемой в бюджетных и средних автомобилях на российском рынке.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты рекомендуют улучшить шумоизоляцию, начиная с установки подкрылок для колесных арок, что существенно снизит шум от дороги.

Важно проводить шумоизоляцию на проверенных станциях технического обслуживания с хорошей репутацией или в официальных сервисных центрах, где качество работ гарантировано.

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