Стало известно о запчастях, которые нельзя покупать на авторазборах

Эксперты рассказывают, какие запчасти следует избегать при покупке на авторазборках, чтобы не поставить под угрозу безопасность автомобиля.
Не рекомендуется приобретать элементы подвески, крупные агрегаты, узлы двигателя и трансмиссии, а также детали тормозной системы и рулевого управления.
Однако на авторазборках можно найти выгодные предложения по кузовным деталям и боковым стёклам более новых автомобилей, что поможет сэкономить на ремонте.
Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, как правильно чистить двигатель автомобиля, чтобы избежать повреждений
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.