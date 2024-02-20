Стало известно о запчастях, которые нельзя покупать на авторазборах

Эксперты предупреждают: какие запчасти не стоит покупать на авторазборах

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Эксперты рассказывают, какие запчасти следует избегать при покупке на авторазборках, чтобы не поставить под угрозу безопасность автомобиля.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Не рекомендуется приобретать элементы подвески, крупные агрегаты, узлы двигателя и трансмиссии, а также детали тормозной системы и рулевого управления.

Однако на авторазборках можно найти выгодные предложения по кузовным деталям и боковым стёклам более новых автомобилей, что поможет сэкономить на ремонте.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, как правильно чистить двигатель автомобиля, чтобы избежать повреждений