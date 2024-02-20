Водителям перечислили 5 причин, почему не нужно устанавливать чехлы на сиденья авто

5 причин, почему использование автомобильных чехлов для сидений не всегда имеет смысл

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Специалисты "Российской газеты" поделились пятью причинами, почему использование автомобильных чехлов для сидений может быть неэффективным.

Фото: openverse by craftapalooza is licensed under CC BY-NC 2.0

Во-первых, чехлы создают дополнительную термоизоляцию, что может привести к преждевременному выходу из строя подогрева сидений.

Во-вторых, они изменяют геометрию сидений, делая посадку менее удобной и ухудшая боковую поддержку. Третья проблема связана с возможным повреждением механизма регулировки сидений. Четвертая опасность заключается в том, что чехлы могут мешать раскрытию подушек безопасности в случае аварии.

Наконец, нестандартные или дешевые чехлы могут ускорить износ "родной" отделки сидений.