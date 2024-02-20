Водителям перечислили 5 причин, почему не нужно устанавливать чехлы на сиденья авто

Специалисты "Российской газеты" поделились пятью причинами, почему использование автомобильных чехлов для сидений может быть неэффективным.
Во-первых, чехлы создают дополнительную термоизоляцию, что может привести к преждевременному выходу из строя подогрева сидений.
Во-вторых, они изменяют геометрию сидений, делая посадку менее удобной и ухудшая боковую поддержку. Третья проблема связана с возможным повреждением механизма регулировки сидений. Четвертая опасность заключается в том, что чехлы могут мешать раскрытию подушек безопасности в случае аварии.
Наконец, нестандартные или дешевые чехлы могут ускорить износ "родной" отделки сидений.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.