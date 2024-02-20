Автоэксперт Рязанов рассказал о падении популярности полноприводных автомобилей

Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, отметил, что современные автопроизводители постепенно отказываются от полного привода. В новых моделях автомобилей можно подключать эту опцию по мере необходимости.
Он привел в пример изменения в таких моделях, как Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade, выразив свои мысли в разговоре с "Российской газетой".
Рязанов также отметил, что в городских условиях полный привод часто оказывается излишним. Например, многие компактные "паркетники" оснащаются передним приводом, что делает их более доступными по цене и экономичными в расходе топлива.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.