Автоэксперт Рязанов рассказал о падении популярности полноприводных автомобилей

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Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, отметил, что современные автопроизводители постепенно отказываются от полного привода. В новых моделях автомобилей можно подключать эту опцию по мере необходимости.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Он привел в пример изменения в таких моделях, как Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade, выразив свои мысли в разговоре с "Российской газетой".

Рязанов также отметил, что в городских условиях полный привод часто оказывается излишним. Например, многие компактные "паркетники" оснащаются передним приводом, что делает их более доступными по цене и экономичными в расходе топлива.