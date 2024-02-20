Исследование надежности: почему модели Hyundai с двигателями 2,0 и 2,5 литра вызывают тревогу

Автоэксперт Житнухин назвал самые ненадежные автомобили Hyundai

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Модели Hyundai, оснащенные двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, оказались наименее надежными среди всего модельного ряда. Об этом сообщил Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, как отмечает "Российская газета" в статье от 19 февраля.

Фото: "20130821 hyundai tucson ix 01" by Chu is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Некоторые модели, например, Hyundai Sonata, оснащены двигателями 2,0 и 2,5 литра, которые, судя по последним исследованиям, не являются самыми надежными", — отметил Житнухин.

По его словам, у большинства моделей корейского производителя возникают проблемы с трансмиссией и карданным валом. Например, на пробеге около 100 тысяч километров может выйти из строя передняя крестовина карданного вала, пояснил специалист.

Кроме того, российские покупатели, заказывающие автомобили Hyundai из-за границы, могут столкнуться с рядом проблем, так как эти машины не адаптированы к условиям эксплуатации в России, предупредил Житнухин. Это может привести к сложностям с диагностикой, ремонтом и обслуживанием автомобилей, подчеркнул он.