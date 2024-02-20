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Выбор между стилем и комфортом: анализ неудобных автомобилей от мировых экспертов

Названы пять самых неудобных автомобилей

1:03
Авто

Многие водители отдают предпочтение дизайну перед практичностью, когда дело касается выбора автомобиля. Однако для значительной части водителей важен комфорт в салоне транспортного средства. Идеальным вариантом является сочетание удобства и привлекательного дизайна. Тем не менее, некоторые автомобили склонны к перекосу в сторону внешнего вида, в ущерб удобства.

Названы пять самых неудобных автомобилей
Фото: www. newcarcars .com/wz57222_ug57135/

Мировые эксперты проанализировали подобные ситуации и составили список наиболее неудобных автомобилей.

  • На первом месте оказался Chevrolet Camaro, имеющий интересный внешний дизайн, но недостаточно комфортный интерьер из-за использования дешевых материалов для отделки.
  • Mini Cooper занял второе место в рейтинге с привлекательным внешним видом, но неудобным салоном.
  • Тройку замкнул Sagaris, произведённый компанией TVR, с использованием самых дешёвых материалов в салоне.
  • Аналогичные проблемы отмечены и у двух других автомобилей, вошедших в антирейтинг: среднеразмерного кроссовера Dodge Journey и купе Pontiac Grand Prix.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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