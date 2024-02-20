Выбор между стилем и комфортом: анализ неудобных автомобилей от мировых экспертов

Названы пять самых неудобных автомобилей

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Многие водители отдают предпочтение дизайну перед практичностью, когда дело касается выбора автомобиля. Однако для значительной части водителей важен комфорт в салоне транспортного средства. Идеальным вариантом является сочетание удобства и привлекательного дизайна. Тем не менее, некоторые автомобили склонны к перекосу в сторону внешнего вида, в ущерб удобства.

Фото: www. newcarcars .com/wz57222_ug57135/

Мировые эксперты проанализировали подобные ситуации и составили список наиболее неудобных автомобилей.

На первом месте оказался Chevrolet Camaro , имеющий интересный внешний дизайн, но недостаточно комфортный интерьер из-за использования дешевых материалов для отделки.

, имеющий интересный внешний дизайн, но недостаточно комфортный интерьер из-за использования дешевых материалов для отделки. Mini Cooper занял второе место в рейтинге с привлекательным внешним видом, но неудобным салоном.

занял второе место в рейтинге с привлекательным внешним видом, но неудобным салоном. Тройку замкнул Sagaris , произведённый компанией TVR, с использованием самых дешёвых материалов в салоне.

, произведённый компанией TVR, с использованием самых дешёвых материалов в салоне. Аналогичные проблемы отмечены и у двух других автомобилей, вошедших в антирейтинг: среднеразмерного кроссовера Dodge Journey и купе Pontiac Grand Prix.