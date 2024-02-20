5 важных правил заправки автомобиля, которые могут спасти вас от неприятных сюрпризов

Почему нельзя заправлять машину до полного бака: объяснение эксперта

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Некоторые водители ошибочно считают, что лучше заправлять автомобиль полностью до отказа. Этот метод, конечно, позволяет реже останавливаться на АЗС.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако, частая заправка полного бака может нарушить работу различных компонентов транспортного средства.

Проблема заключается в том, что избыток топлива может вытекать через дренажные трубы, что обычно остается незамеченным для водителя.

Чтобы сохранить исправность всех компонентов автомобиля, важно придерживаться двух основных правил заправки. Первое правило заключается в том, чтобы заправляться, когда уровень топлива подходит к минимуму, — сообщил эксперт Максим Рязанов в интервью агентству "Прайм".

На необходимость заправки указывает либо бортовой компьютер, либо индикатор уровня топлива. Второе важное правило — использовать только тот вид бензина или дизеля, который рекомендован производителем машины.

Третье рекомендуемое действие — не допускать заправки топливного бака до самого верха. В противном случае излишек бензина может вытечь, что может повлиять на работу различных систем автомобиля.

Эксперт также советует пополнять запасы топлива непосредственно перед долгими поездками и выбирать для этого только официальные автозаправки.