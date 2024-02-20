5 важных правил заправки автомобиля, которые могут спасти вас от неприятных сюрпризов

Некоторые водители ошибочно считают, что лучше заправлять автомобиль полностью до отказа. Этот метод, конечно, позволяет реже останавливаться на АЗС.
Однако, частая заправка полного бака может нарушить работу различных компонентов транспортного средства.
Проблема заключается в том, что избыток топлива может вытекать через дренажные трубы, что обычно остается незамеченным для водителя.
Чтобы сохранить исправность всех компонентов автомобиля, важно придерживаться двух основных правил заправки. Первое правило заключается в том, чтобы заправляться, когда уровень топлива подходит к минимуму, — сообщил эксперт Максим Рязанов в интервью агентству "Прайм".
На необходимость заправки указывает либо бортовой компьютер, либо индикатор уровня топлива. Второе важное правило — использовать только тот вид бензина или дизеля, который рекомендован производителем машины.
Третье рекомендуемое действие — не допускать заправки топливного бака до самого верха. В противном случае излишек бензина может вытечь, что может повлиять на работу различных систем автомобиля.
Эксперт также советует пополнять запасы топлива непосредственно перед долгими поездками и выбирать для этого только официальные автозаправки.
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