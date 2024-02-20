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Как выбрать подержанный автомобиль без обмана: проверенный метод определения реального пробега

Назван простой способ определить реальный пробег подержанного авто

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Авто

Многие водители предпочитают покупать автомобили на вторичном рынке, считая этот вариант более экономичным, чем приобретение у официальных дилеров. Такие транспортные средства стоят значительно меньше, чем новые автомобили.

Назван простой способ определить реальный пробег подержанного авто
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако при выборе такой стратегии покупателям следует быть осторожными из-за возможных махинаций некоторых продавцов, которые могут подделывать показания одометра, чтобы скрыть реальный пробег автомобиля. Эксперты утверждают, что существует простой способ определения реального пробега автомобиля, который заключается в проверке состояния тормозных дисков.

Обычно эта деталь требует замены после проезда 70-110 тысяч километров. Если размер фаски большой, но толщина диска составляет менее 10 миллиметров, то автомобиль, скорее всего, проехал значительное расстояние.

Однако если тормозные диски выглядят совершенно новыми, это может быть признаком того, что они были заменены после износа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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