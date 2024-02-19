Топ-5 автомобилей с лучшей сохранностью после аварий: анализ экспертов

Названы пять автомобилей, которые чаще всего полностью разбиваются в ДТП

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Одним из основных показателей безопасности автомобиля является его способность сохранить целостность после аварийных ситуаций на дороге.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Если транспортное средство остается практически неповрежденным даже после столкновений, это значительно снижает риск получения травм водителем и пассажирами.

Однако, полная гибель автомобиля является показателем низкой степени безопасности. Машины, часто подвергающиеся полному разрушению в авариях, нельзя считать полностью безопасными.

Специалисты определили несколько моделей автомобилей, у которых наблюдается подобная тенденция.

Сомнительное первое место заняли автомобили из седьмой серии BMW .

. На втором месте находится переднеприводный седан Datsun on-DO , выпускаемый российским производителем "АвтоВАЗ".

, выпускаемый российским производителем "АвтоВАЗ". Третье место занял компактный автомобиль Hyundai Solaris , представляющий Южную Корею.

, представляющий Южную Корею. Четвертую позицию заняла Toyota Corolla .

. Закрывает пятерку автомобиль от французского производителя Renault, а именно субкомпактный автомобиль Logan.