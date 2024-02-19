Топ-5 автомобилей с лучшей сохранностью после аварий: анализ экспертов

Одним из основных показателей безопасности автомобиля является его способность сохранить целостность после аварийных ситуаций на дороге.
Если транспортное средство остается практически неповрежденным даже после столкновений, это значительно снижает риск получения травм водителем и пассажирами.
Однако, полная гибель автомобиля является показателем низкой степени безопасности. Машины, часто подвергающиеся полному разрушению в авариях, нельзя считать полностью безопасными.
Специалисты определили несколько моделей автомобилей, у которых наблюдается подобная тенденция.
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