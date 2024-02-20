Остановил инспектор без документов? Новый способ избежать штрафа

По правилам дорожного движения каждый водитель в России должен иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины (СТС). Не предъявление этих документов может привести к штрафу.
Однако, с середины января 2023 года в приложении "Госуслуги Авто" появилась возможность получить электронную версию водительского удостоверения и СТС, которые можно показать инспектору через QR-код на смартфоне.
Если нет приложения, придется обращаться к знакомым или родственникам, чтобы привезли документы к месту проверки автомобиля.
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