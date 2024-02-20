Почему заправка полного бака может быть опасной для вашего автомобиля?

Руководитель автосервиса в интервью порталу njcar. ru предупреждает о потенциальных опасностях заправки автомобиля до полного бака. Хотя на новых автомобилях и исправных заправочных колонках это действие обычно безопасно, неправильное отключение заправочного пистолета может привести к переливу топлива через горловину бака. Это может увеличить риск возгорания, так как лишнее топливо может попасть на различные части автомобиля, включая колеса и элементы подвески.
Дополнительное доливание топлива после отключения пистолета также нежелательно, так как это может повредить систему вентиляции бака, которая предназначена для предотвращения пролива топлива и обеспечения нормального давления в баке. Это может привести к утечке топлива через дренаж и увеличить риск пожара, особенно если топливо попадает на горячие поверхности автомобиля.
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