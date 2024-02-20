ГИБДД начала отправлять машины на штрафстоянку за отвалившиеся гайки: почему так делают?

Почему потеря болтов и гаек крепления деталей автомобиля может привести к серьезным последствиям

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему потеря болтов и гаек крепления деталей автомобиля является критической проблемой. Потеря хотя бы одного болта крепления колесного диска может привести к нарушению баланса колеса и увеличению вибраций, что в свою очередь ослабляет остальные крепления.

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Это может привести к потере колеса во время движения, что создает серьезную опасность для безопасности на дороге и может вызвать аварию. Инспекторы ГИБДД внимательно проверяют состояние колес автомобилей, и отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления может привести к остановке эксплуатации машины и вынужденной отправке на штрафстоянку.

Водителям рекомендуется тщательно следить за состоянием крепежных элементов и производить замену при необходимости, чтобы избежать серьезных последствий на дороге и штрафов со стороны ГИБДД.