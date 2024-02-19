Секрет безопасной мойки двигателя: что автовладельцы должны знать

Эксперты рассказали, как правильно чистить двигатель автомобиля, чтобы избежать повреждений

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Эксперты портала "АвтоВзгляд" предоставили советы по безопасной чистке двигателя автомобиля. Они отмечают, что использование водяной и паровой автомоек может быть вредным для электрических компонентов автомобиля.

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Рекомендуется начинать чистку с пылесоса для удаления мусора из моторного отсека, такого как листва и песок. Для протирки проводов и шлангов лучше всего использовать влажную тряпку. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется применить специальное средство WD-40.

После удаления основной грязи и влаги, электрические контакты следует обработать специальной аэрозольной смазкой для предотвращения коррозии и окисления. Эти рекомендации помогут сохранить электрические компоненты автомобиля в хорошем состоянии и предотвратить повреждения при чистке двигателя.