Почему автомобильная подвеска у современных автомобилей ломается быстрее, чем вы думаете

Почему современная подвеска автомобилей выходит из строя раньше срока: анализ экспертов

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Эксперты портала "Автовзгляд" раскрыли основные причины досрочного износа подвески современных автомобилей.

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Они утверждают, что жизненный цикл автомобилей и их компонентов предварительно расчитывается маркетологами автомобильных брендов, что приводит к сокращению срока службы элементов подвески.

Ещё одной причиной является стремление автопроизводителей к снижению веса автомобилей для уменьшения расхода топлива, что приводит к замене стальных деталей более легкими, но менее долговечными материалами. Кроме того, качество дорог в России и их обработка реагентами также оказывает негативное влияние на подвеску, ускоряя её износ.

Всё это подчёркивает необходимость регулярного техобслуживания, аккуратного вождения, смазки деталей и проведения процедуры развал-схождение для продления срока эксплуатации подвески.