Секреты долговечности вашего автомобиля: какие обороты ДВС на самом деле опасны

Истина о воздействии оборотов двигателя на его долговечность: что говорят эксперты

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Эксперты портала "Автовзгляд" разъясняют, как обороты двигателя влияют на его работоспособность и долговечность. Выяснилось, что кратковременные высокие обороты не представляют серьезной угрозы, так как срабатывает защитный механизм.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако постоянное превышение оптимальных оборотов (5-6 тысяч об/мин) может нанести серьезный ущерб двигателю, вызвав перегрев и износ деталей. С другой стороны, длительная езда на низких оборотах также вредна, поскольку снижается давление масла и ухудшается смазка, что может привести к образованию нагара и закоксовке.

Эксперты рекомендуют поддерживать оптимальные обороты в диапазоне от 1800 до 3000 об/мин для обеспечения баланса между эффективностью работы и сохранением ресурса двигателя.