ГИБДД назвала достоинства самостоятельной регистрации автомобилей дилерами: в чем польза для автолюбителей?

Дилерские центры получают право самостоятельной регистрации автомобилей в ГИБДД

Дилерские центры в России могут самостоятельно ставить на учет в ГИБДД проданные автомобили. Это предоставляет возможность уменьшить расходы центров и привлечь новых клиентов.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Некоторые автосалоны, однако, пока не оценили все преимущества этой системы из-за ограничений на стоимость услуг и цену государственных номеров.

Эта система позволяет дилерам не отправлять транспортные средства на осмотр в ГИБДД, а заниматься регистрацией самостоятельно или с помощью сертифицированных специалистов. Это также добавляет конкурентное преимущество и повышает авторитет дилерских центров перед покупателями.