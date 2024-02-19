Новый тренд или провал? В России начался проект по передаче своих машин в пользование друзьям и родственникам

Автоэксперт объяснил, почему водители пока не готовы к "народному каршерингу"

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В России стартовал экспериментальный проект "Рули", который представляет собой народный каршеринг, позволяющий владельцам автомобилей предоставлять свои транспортные средства в аренду знакомым и родственникам. Новая услуга пока доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга и на данный момент ограничена участием ста автовладельцев.

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Участники проекта должны заполнить регистрационную форму, указав данные о своем автомобиле и разрешив доступ к нему определенным лицам. Создатели "Рули" обеспечивают установку необходимого оборудования в каждое транспортное средство для отслеживания его местоположения и получения технического отчета. В рамках тестового периода также предоставляется бесплатная страховка ОСАГО.

Представители власти выражают надежду, что подобная инициатива поможет снизить загруженность дорог и парковок в столицах, давая возможность использовать машины друзей или родственников в их отсутствие. Однако автоэксперт Игорь Моржаретто выражает сомнения в успехе проекта, считая, что многие владельцы автомобилей по-прежнему видят их как символ статуса и не готовы делиться ими даже с близкими.