Как избежать катастрофы на дороге: пять смертельных ошибок, совершаемых водителями турбомоторов

Пять главных ошибок владельцев турбированных автомобилей, приводящих к поломке двигателя

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Эксперты "Российской газеты" выделяют пять ключевых ошибок, которые часто допускают владельцы турбированных автомобилей, и которые могут привести к серьезным поломкам двигателя.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Они включают в себя недостаточное внимание к уровню масла и состоянию турбины, неправильное выключение двигателя после поездки, частое использование нейтральной передачи, недостаточный прогрев в холодную погоду и заправку низкооктановым бензином.

Эти ошибки могут привести к различным проблемам, включая износ деталей, повреждение мотора и даже аварии на дороге. Регулярное обслуживание и правильное вождение могут помочь избежать этих проблем и продлить срок службы автомобиля.