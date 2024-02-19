Осторожно, мошенники: что скрывают автосервисы - секреты, которые стоит знать каждому автомобилисту

Способы мошенничества в автосервисе, на которые стоит обратить внимание

0:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты рассмотрели способы мошенничества, на которые автомобилистам следует обращать внимание при обращении в автосервис.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Указывается, что недобросовестные сервисы могут навязывать владельцам автомобилей целый ряд ненужных работ и использовать некачественные или неоригинальные запчасти.

Кроме того, с целью экономии сервисы могут восстанавливать запчасти, что может представлять прямую угрозу безопасности на дороге.

Ранее сообщалось, что В ГИБДД раскрыли, что написать в протоколе, если водитель хочет отстоять свои права.