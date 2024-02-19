Осторожно, мошенники: что скрывают автосервисы - секреты, которые стоит знать каждому автомобилисту

Эксперты рассмотрели способы мошенничества, на которые автомобилистам следует обращать внимание при обращении в автосервис.
Указывается, что недобросовестные сервисы могут навязывать владельцам автомобилей целый ряд ненужных работ и использовать некачественные или неоригинальные запчасти.
Кроме того, с целью экономии сервисы могут восстанавливать запчасти, что может представлять прямую угрозу безопасности на дороге.
Ранее сообщалось, что В ГИБДД раскрыли, что написать в протоколе, если водитель хочет отстоять свои права.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.