Не попадитесь на удочку: 5 ярких признаков, что подержанный автомобиль лучше не надо покупать

Пять ключевых признаков, указывающих на то, что автомобиль с пробегом не стоит покупать

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Эксперты перечислили пять признаков, указывающих на то, что покупка подержанного автомобиля может быть ошибкой. Первым указанным признаком является коррозия на кузове, что может свидетельствовать о серьёзных проблемах с машиной.

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Далее следует обратить внимание на состояние двигателя, избегая автомобилей с его неисправностями. Также стоит избегать покупки машин, которые тонули или были сильно залиты поднявшейся водой, так как они могут иметь серьёзные проблемы из-за влаги.

Редкие и непопулярные модели, а также автомобили, использовавшиеся в такси, также являются нежелательными вариантами из-за возможных сложностей с запчастями и высоким износом. Наконец, стоит избегать приобретения автомобилей с сомнительной историей и документами, чтобы избежать неприятностей с законом.