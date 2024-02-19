Секрет правильного обслуживания кондиционера в вашем автомобиле: что важно знать

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Как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле: советы эксперта

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Авто

Эксперт отмечает, что необязательно заправлять кондиционер каждый сезон, если нет утечек хладагента.

Как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле: советы эксперта
Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важнее проводить ежегодную диагностику, а также очистку и дезинфекцию системы для оптимальной работы.

Заправка необходима лишь при нарушении герметичности, после устранения утечки следует провести заправку хладагента и масла.

Ранее сообщалось о том, как сэкономить на обслуживании автомобиля в условиях роста цен в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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