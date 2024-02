Секрет правильного обслуживания кондиционера в вашем автомобиле: что важно знать

Your browser does not support the audio element.

Эксперт отмечает, что необязательно заправлять кондиционер каждый сезон, если нет утечек хладагента.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic