Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя

Почему нужно "подбадривать" автомобильный двигатель: объяснение от экспертов

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Эксперты объясняют, почему регулярное "подбадривание" двигателя на высоких оборотах важно для его долговечности.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Медленная езда может привести к масляному голоданию и износу деталей, поэтому иногда необходимо удерживать высокие обороты. Это помогает в испарении влаги из масла, снижении нагрузки на силовую установку и поддержании оптимального состояния мотора.

Оптимальным вариантом будет удерживать обороты на отметке 4500-5000 оборотов в минуту в течение получаса на трассе с высокой скоростью.